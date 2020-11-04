من أجل عيون غاريث بيل..توتنهام ينشئ ملعبا للغولف

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 4 نوفمبر 2020 07:13 مساءً - منذ ساعتين

يبدو أن نادي توتنهام الإنجليزي يبدي اهتماما كبيرا برغبات نجمه الويلزي غاريث بيل وهو ما دفع النادي لإنشاء ملعب لرياضة الغولف من أجل بيل .

قال الظهير الأيسر الإسباني سيرجيو ريغيلون لاعب توتنهام هوتسبير، إن زميله في النادي اللندني غاريث بيل يبدو أكثر سعادة حاليا مما كان عليه في ريال مدريد، لأسباب ليس أقلها أن توتنهام وفر له ملعبا للغولف في مقر التدريب.

ووصل النجم الويلزي وريغيلون إلى النادي اللندني قادمين من ريال مدريد، بعد أن فقد بيل مكانه في تشكيلة المدير الفني الفرنسي زين الدين زيدان الموسم الماضي.

ولقد أغضب مشجعي النادي بحبه للغولف، حتى أنه رفع لافتة بعد مباراة مع منتخب بلاده مكتوبا عليها ”ويلز. الغولف. ريال مدريد“ بهذا الترتيب.

وقال ريغيلون إلى برنامج El Larguero الإذاعي الإسباني عن بيل ”إنه سعيد للغاية وأنا أراه بشكل مختلف. اللغة والتواصل هما كل شيء بالنسبة له. لغته الأسبانية جيدة، إنها مثل لغتي الإنجليزية. يبدو أنه أكثر سعادة بالعادات هنا (في لندن)“.

وأضاف اللاعب الإسباني المنضم إلى توتنهام لمدة خمسة أعوام في سبتمبر/أيلول الماضي: ”ما فاجأني هو أنهم قاموا بإنشاء حفر غولف له في مركز التدريب. إنها مجرد حفر قصيرة لكنني لم أصدق ذلك. لم يكن سيئًا في ريال مدريد وليس لدي أي فكرة عما إذا كان سيعود“.

وقال ريغيلون، الذي قضى الموسم الماضي على سبيل الإعارة في إشبيلية، إنه سعيد بالعمل مع جوزيه مورينيو.

وأضاف عن المدير الفني البرتغالي ”جيد جدًا ، رائع، أنا أحب هذا النوع من المدربين المتحمسين. كما هو الحال مع جميع المدربين، فإنه ينزعج عندما لا نفوز ولكنه قريب جدًا من اللاعبين“.

أخيرًا، أشار المدافع الإسباني إلى أنه يتكيف بشكل جيد مع ناديه الجديد ويقول إنه يتمتع بعلاقة جيدة مع النجم الكوري الجنوبي سون هيونغ مين وزميله الجديد بيير إميل هوجبيرغ.

وأضاف ”يحل الظلام في الساعة 5 مساءً وعلى الرغم من كونه بطولة مختلفة، إلا أنني أميل إلى التكيف جيدًا مع المواقف الجديدة. في أي مركز يجب أن أؤدي، سأفعل ذلك، سواء كان ذلك في إسبانيا أو في أي مكان آخر. أتعامل جيدًا مع زملائي الجدد في الفريق، ويعتبر سون وهوجبيرغ من اللاعبين الجيدين“.