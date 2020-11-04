تراند اليوم : ميار الببلاوي في المستشفى.. وابنها يطلب الدعاء- شاهد

كشف محمد ابن الفنانة والمذيعة ميار الببلاوي، عن دخول والدته إلى المستشفى خلال تواجدها في الولايات المتحدة الأمريكية.

نشر محمد صور لوالدته وهي في المستشفى، ظهرت نائمة وتعلق المحاليل الطبية.

ولم يكشف عن سبب دخول والدته إلى المستشفى أو ما تعانيه من مرض، رغم تلقيه الكثير من التساؤلات حول حالتها الصحية، وطلب من الجميع الدعاء لها.

يشار إلى أن ميار الببلاوي تقدم برنامج “أنا حوا” ويعرض عبر شاشة “النهار”.

يذكر أن ميار الببلاوي ابتعدت عن التمثيل منذ فترة، وتقدم برامج تليفزيونية تهتم بكل ما يخص المرأة والمجتمع وتنقلت بين العديد من القنوات الفضائية منها قناة العاصمة والحدث وLTC والمحور.