تراند اليوم : آية سماحة استعديت لشخصية “هويدا”بالأكل وعمرو سلامة حمسني.. إتفرج

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ينتظر صناع وأبطال مسلسل “ما وراء الطبيعة” عرض مسلسلهم الذي تطرحه منصة نتفليكس، يوم غد الخميس الموافق 5 نوفمبر الجاري.
والتقى موقع FilFan.com مع الفنانة آية سماحة التي تقدم دور “هويدا” خطيبة “رفعت إسماعيل” بطل المسلسل والذي يقدم شخصيته الفنان أحمد أمين، للتعرف على كواليس تحضيرها للشخصية.
- الدور شكّل لدي نوع من التحدي، لأن المسلسل مأخوذ عن سلسلة روايات لها قاعدة جماهيرية عريضة، فسلسلة “ما وراء الطبيعة” ليست مقتصرة على جيل واحد ولكنها سلسلة شهيرة، فمن لم يقرأ السلسلة قد سمع عنها على الأقل.
- بالطبع كانت لدي مخاوف حول تقديم الشخصية، ولكن العمل مع مخرج مثل عمرو سلامة يمتلك رؤية بالإضافة إلى كونه من عشاق السلسلة وعمل منذ سنوات على تحويلها لعمل مرئي، كل هذا كان كافيًا لأتحمس.
- عمرو سلامة أيضًا برؤيته وحرصه على شخصيات السلسلة، كان يعطي لكل شخصية حقها حتى تخرج للقراء قبل المشاهدين بصورة مُرضية وحقيقية.
- شخصيتي الحقيقية بعيدة كل البعد عن شخصية “هويدا” المكتوبة في السلسلة ولكن رؤية المخرج ونصائحه حولتني إلى هذه الشخصية، وأنا متحمسة بعد التغيير الذي طرأ عليها في المسلسل أن أتعرف على ردود فعل الجمهور بعد العرض وكيف استقبلوا هذا التغيير.
- شخصية هويدا تطلبت تحضيرات متعددة أولها معرفة طبيعة الزمن الذي عاشت فيه في الخمسينيات والستينيات، ومن أكثر الأشياء التي ميزت الشخصية هي أنها “ست بيتوتية وشيك في نفس الوقت، فكنت بآكل براحتي، وتعلمت الطبخ واتجوزت في نص تصوير المسلسل، كل حاجة قريبة لهويدا وللستات في الزمن ده حاولت أعملها”.
- رَدي على سؤالي حول الإيمان بجملة “ما وراء الطبيعة” هو “لو عقلك لاعبك خده على أد عقله”.