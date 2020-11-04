تراند اليوم : آية سماحة استعديت لشخصية “هويدا”بالأكل وعمرو سلامة حمسني.. إتفرج

ينتظر صناع وأبطال مسلسل “ما وراء الطبيعة” عرض مسلسلهم الذي تطرحه منصة نتفليكس، يوم غد الخميس الموافق 5 نوفمبر الجاري.‏

والتقى موقع FilFan.com مع الفنانة آية سماحة التي تقدم دور “هويدا” خطيبة “رفعت إسماعيل” بطل المسلسل والذي يقدم شخصيته الفنان ‏أحمد أمين، للتعرف على كواليس تحضيرها للشخصية.‏

‏- الدور شكّل لدي نوع من التحدي، لأن المسلسل مأخوذ عن سلسلة روايات لها قاعدة جماهيرية عريضة، فسلسلة “ما وراء الطبيعة” ‏ليست مقتصرة على جيل واحد ولكنها سلسلة شهيرة، فمن لم يقرأ السلسلة قد سمع عنها على الأقل.‏

‏- بالطبع كانت لدي مخاوف حول تقديم الشخصية، ولكن العمل مع مخرج مثل عمرو سلامة يمتلك رؤية بالإضافة إلى كونه من ‏عشاق السلسلة وعمل منذ سنوات على تحويلها لعمل مرئي، كل هذا كان كافيًا لأتحمس.‏

‏- عمرو سلامة أيضًا برؤيته وحرصه على شخصيات السلسلة، كان يعطي لكل شخصية حقها حتى تخرج للقراء قبل المشاهدين ‏بصورة مُرضية وحقيقية.‏

‏- شخصيتي الحقيقية بعيدة كل البعد عن شخصية “هويدا” المكتوبة في السلسلة ولكن رؤية المخرج ونصائحه حولتني إلى هذه الشخصية، وأنا ‏متحمسة بعد التغيير الذي طرأ عليها في المسلسل أن أتعرف على ردود فعل الجمهور بعد العرض وكيف استقبلوا هذا التغيير.‏

‏- شخصية هويدا تطلبت تحضيرات متعددة أولها معرفة طبيعة الزمن الذي عاشت فيه في الخمسينيات والستينيات، ومن أكثر الأشياء التي ‏ميزت الشخصية هي أنها “ست بيتوتية وشيك في نفس الوقت، فكنت بآكل براحتي، وتعلمت الطبخ واتجوزت في نص تصوير ‏المسلسل، كل حاجة قريبة لهويدا وللستات في الزمن ده حاولت أعملها”.‏

‏- رَدي على سؤالي حول الإيمان بجملة “ما وراء الطبيعة” هو “لو عقلك لاعبك خده على أد عقله”. ‏