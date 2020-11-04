تراند اليوم : بنت ونيس تستقبل أول مولودة لها – إتفرج

رُزقت الممثلة ريم أحمد بمولودتها الأولى، صباح اليوم من زوجها الممثل طه خليفة.

ونشر طه خليفة عبر حسابه على facebook صورة من المستشفى لمراسم استقبال المولودة، والتي كشفت عن نوعها من خلال جملة “إنها فتاة” المكتوبة عليها، وعلق طه قائلا: “بورك لنا في الموهوب وشكرنا الواهب ورزقنا برها وبلغنا أشدها.. ربنا يحفظها ويجعلها من الذرية الصالحة إن شاء الله”.

ريم أحمد ممثلة وراقصة بالية اشتهرت من خلال مسلسل “يوميات ونيس” الذي قدمت فيه دور “هدى” أصغر الأبناء، كما شاركت في تقديم برنامج “ست الحسن” عبر قناة ON E.

احتفلت ريم بزفافها على الفنان طه خليفة، السبت 27 يناير 2018، بدار القوات الجوية، وحضر حفل الزفاف أصدقاء العروسين إلى جانب عدد من مشاهير الفن والإعلام.