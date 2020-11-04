تراند اليوم : سامح حسين: بخاف من المرض وبطلت سجاير من 12 سنة.. إتفرج

يحل الفنان سامح حسين ضيف على برنامج “راجل و2 ستات” بشكل أسبوعي، ليتناقش مع شريهان أبو الحسن وهيدي كرم في الموضوعات المرتبطة بعلاقة الرجل والمرأة.

دار النقاش حول التقدم في السن والحياة بعد الستين، وقال سامح حسين إنه يخشى المرض بسبب عدم حبه لأن يكون عبئأ على أحد.

أوضح سامح حسين أنه أقلع عن التدخين منذ أكثر من 12 سنة، ليحافظ على صحته، كما يمارس الرياضة كل فترة لكي يحافظ على لياقته البدنية، إلى جانب تناول الأكلات الصحية.

تحدثت هيدي كرم عن أمراض الشيخوخة قائلة إنها لا تخشاها بقدر ما تخشى الآلم المرتبط بالمرض، واتفقت مع سامح حسين في الرأي أنه لا يوجد شيء اسمه “شخص متصابي لا يعيش سنه”.