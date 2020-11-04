تراند اليوم : جمال رباني .. ريم مصطفي من غير نقطة مكياج بدر منور – إتفرج

شاركت الفنانة ريم مصطفى متابعيها بأحدث جلسة تصوير خضعت لها.

وظهرت ريم مصطفى بإطلالة بسيطة حيث ارتدت فستانًا قصيرًا منقوشًا بالورود، وتركت شعرها منسدلًا على كتفها، وحرصت على إضافة لمسة شتوية إلى مظهرها بارتداء حذاء طويل الرقبة من الصوف والفرو وكتبت معلقة: “أرتدي ملابس القوة والكرامة، وأضحك من قلبي بإيمان”.

يذكر أن آخر أعمال ريم مصطفي كانت مشاركتها في بطولة مسلسل “شديد الخطورة” أمام الفنان أحمد العوضي، والذي حقق نجاحاً كبيراً وقت عرضه عبر منصة watch it، وشاركهما البطولة كل من رياض الخولي، محمود حجازي، حمزة العيلي، أحمد صيام، ناهد رشدي، حسني شتا، من تأليف محمد سيد بشير وإخراج حسام علي.