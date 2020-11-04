تراند اليوم : ريم عبد القادر: شخصية “شيراز” طيبة والرعب لا يخيفني.. إتفرج

- 1/3
- 2/3
- 3/3
ينتظر صناع وأبطال مسلسل “ما وراء الطبيعة” عرضه على منصة نتفليكس بعد يومين في 5 نوفمبر الجاري.
وأجرى موقع في الفن حوارًا مع أصغر بطلات المسلسل ريم عبد القادر، وسألناها عن شخصية “شيراز” الطفلة المرعبة التي تقوم بدورها في المسلسل.
– مسلسل “ما وراء الطبيعة” هو تجربتي الثانية في دراما الرعب، بعد فيلمي “ريما”، ولكنه تجربة مميزة بالنسبة لي لأني عملت مع فريق عمل رائع.
- شخصية “شيراز” قد تبدو مرعبة أو شريرة، لأنها مصدر رعب لأشخاص طيبين مثل “رفعت” و”طه” ولكنها في الحقيقة مجرد طفلة طيبة القلب ولكنها تفعل هذه الأشياء المرعبة لسبب آخر سوف تعرفونه عند مشاهدة المسلسل.
- والدتي وشقيقتي بالإضافة إلى فريق العمل ، هم من ساعدوني على التحضير للدور والشخصية.
- لم يتسلل إلى قلبي شعور الخوف بعد تقديم مشاهد الرعب في المسلسل.