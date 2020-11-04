تراند اليوم : ريم عبد القادر: شخصية “شيراز” طيبة والرعب لا يخيفني.. إتفرج

ينتظر صناع وأبطال مسلسل “ما وراء الطبيعة” عرضه على منصة نتفليكس بعد يومين في 5 نوفمبر الجاري.‏

وأجرى موقع في الفن حوارًا مع أصغر بطلات المسلسل ريم عبد القادر، وسألناها عن شخصية “شيراز” الطفلة المرعبة التي تقوم ‏بدورها في المسلسل.‏

– مسلسل “ما وراء الطبيعة” هو تجربتي الثانية في دراما الرعب، بعد فيلمي “ريما”، ولكنه تجربة مميزة بالنسبة لي لأني عملت مع ‏فريق عمل رائع.‏

‏- شخصية “شيراز” قد تبدو مرعبة أو شريرة، لأنها مصدر رعب لأشخاص طيبين مثل “رفعت” و”طه” ولكنها في الحقيقة مجرد ‏طفلة طيبة القلب ولكنها تفعل هذه الأشياء المرعبة لسبب آخر سوف تعرفونه عند مشاهدة المسلسل.‏

‏- والدتي وشقيقتي بالإضافة إلى فريق العمل ، هم من ساعدوني على التحضير للدور والشخصية.‏

‏- لم يتسلل إلى قلبي شعور الخوف بعد تقديم مشاهد الرعب في المسلسل. ‏