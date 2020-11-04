تراند اليوم : ما هي الوصية التي أوصاها محمد منير لحماقي.. شاهد

يحتفل النجم محمد حماقي اليوم 4 نوفمبر، بعيد ميلاده الـ44، والذي يحفل مشواره الفني بعديد من الجوائز التي حصدها تكريمًا على أغنياته المميزة.

عبر محمد حماقي في مناسبات كثيرة عن حبه وتقديره الشديدين للفنان الكبير محمد منير، والذي أكد حماقي أن له لونًا خاصًا به لا يجيده سواه مشيرًا إلى رغبته الأكيدة في عمل دويتو غنائي معه.

في بداياته ظهر محمد حماقي مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج “القاهرة اليوم” على قناة “أوربيت” وقرر غناء أغنية “من أول لمسة” ليلفت الأنظار بصوته في أغنية لأغنيات منير.

حماقي الذي يكن لمنير الكثير من التقدير لم يكتف بالحديث فقط عنه في مختلف المرات التي تطرق الحديث فيها إلى الكينج، ففي إحدى الحفلات التي أحياها محمد حماقي في أحد نوادي مدينة الإسكندرية، تلقى هدية مميزة من أحد معجبيه، الذي قرر إهداء لافتة مكتوب عليها “الكينج محمد حماقي”، ليسارع حماقي في الرد قائلا: “مفيش غير كينج واحد بس، تسمح لي ههديها لمحمد منير”.

وفي لقاء مع الكاتب يسري الفخراني، حكى محمد حماقي موقفًا جمعه بمحمد منير في أحد الأفراح بالأقصر، حيث صعد منير على المسرح أثناء غناء حماقي، فقرر الفنان إكمال اللحن على أغنية “الليلة يا سمرا” وغناها معه منير، وبعدها ذهب إلى طاولته ليجلس.

قرر محمد حماقي في هذه اللحظة غناء أغنية “المدينة” ليعود منير من منتصف المسافة ويصعد مجددًا إلى المسرح ويوصي حماقي بعد انتهائه من الأغنية وصية قائلا: “يا حماقي المدينة اكتشاف غنيها”.