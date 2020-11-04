كريسي تيجن ترفض "الاستحمام" لهذا السبب

رنا صلاح الدين - أعلنت النجمة الأمريكية كريسي تايجن عن موقفها من انتخاب الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وذكرت تقارير أن تايجن حظيت بلحظة تالقت فيها في أثناء الترويج لحملة جو بايدن الرئاسية في فيلادلفيا.

هذه الإطلالة تعد الأولى لكريسي وجون ليجند بشكل علني، منذ أن فقدا طفلهما، ووفقًا للعارضة نفسها، إنها لحظة ترفض "الاستحمام".

شارك تايجن هذه اللحظة العاطفية على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر من خلال كتابة، "العودة إلى المنزل من تجمع انتخابي. عدم الاستحمام من عناق كامالا هاريس (المرشحة لمنصب نائب الرئيس بحملة بايدة الانتخابية). متوترة للغاية ".

في ضوء ذلك، حرصت الفنان الأمريكية على اختتام تعليقها الصغير من خلال إظهار امتنانها تجاه الفرصة نفسها. لأنه كان "شرفًا لي أن أكون متواجدة لدعم (كامالا) و(جو)".