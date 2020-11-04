زياد برجي يطرح أغنيته الجديدة “الحب ضيعني”

متابعة بتجــــــــــــرد: طرح النجم اللبناني زياد برجي أغنية جديدة بعنوان “الحب ضيعني” عبر قناته الرسمية في موقع “يوتيوب”. أغنية “الحب ضيعني” باللهجة المصرية، وهي من ألحان زياد برجي وكلمات أمير طعيمه وتوزيع هادي شرارة وتم تسجيلها في لبنان. وخصّ زياد برجي الأغنية بجلسة تصوير جديدة، وتم تصميم فيديو الأغنية بلقطات من كواليس التصوير. على صعيد آخر، ينشغل زياد برجي حاليًا بتصوير فيلمه الجديد “ولا غلطة” من كتابة فؤاد يمين وإخراج سعيد الماروق. ويشارك في بطولة الفيلم إلى جانب زياد برجي نخبة من الفنانين نذكر منهم جيسي عبدو، ورامي عواض، وفؤاد يمين، وأنجو ريحان، ورفعت طربيه، وسلطان ديب، ويارا بو منصف.

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