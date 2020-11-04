ميريام فارس تنشر فيديو مع مولولدها "دايف"

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"الخليج 365" من بيروت: نشرت الفنانة اللبنانية ميريام فارس عبر حسابها على الإنستغرام فيديو لمولودها الجديد "دايف" الذي أنجبته قبل أسبوعين تقريباً. وأظهر الفيديو فارس وهي تحضن طفلها الذي ظهر جانب من وجهه، وعلقت قائلة: “أعيش أفضل الأيام مع حياتي”. وحقق الفيديو في أقل من 24 شاعة أكثر من مليوني مشاهدة، وتلقّت ميريام عدداً كبيراً من التعليقات من قبل المتابعين الذين هنّأوها بإنجابها مولودها.

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