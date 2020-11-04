كانييه وست يُصوت لنفسه في السباق للبيت الأبيض

اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي فيسبوك

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"الخليج 365" من بيروت: أعطى مغني الراب كانييه وست صوته لنفسه كمرشح رئاسي مستقل، معلناً ذلك في تغريدة حصدت أكثر من 158 ألف إعجاب، قال فيها: "اليوم أصوت لأول مرة في حياتي لرئيس الولايات المتحدة ، وهو شخص أثق به حقًا ... أنا".

وشارك ويست لاحقًا مقطع فيديو له وهو يغذي بطاقة اقتراعه في آلة التصويت، مع اختيار "Michelle Tidball" لمنصب نائب الرئيس، مكتوبًا بخط اليد ضمن قسم "المكاتب الفيدرالية".



كما نشر ويست أيضًا صورًا لنفسه في كشك التصويت مرتديًا سترة بقلنسوة زرقاء زاهية وسروالًا وقناعًا أسودين مع ملصق "لقد صوت" على قميصه.



وأعلن ويست ، الذي كان من أنصار الرئيس الجمهوري دونالد ترامب ، ترشحه في عيد الاستقلال. قدم الأوراق في منتصف يوليو ، لكن فاته الموعد النهائي للتأهل ليكون على ورقة الاقتراع لجميع الولايات باستثناء 12 ولاية. تعد ميسيسيبي وأيوا ويوتا ومينيسوتا وأركنساس من بين تلك التي يظهر فيها اسمه.

وأظهرت النتائج الأولية أن الآلاف صوّتوا لصالحه في كنتاكي، على سبيل المثال، حيث حل في المركز الرابع خلف Jorgensen.

ويبدو أن هذه النتائج شجعته لترشيح نفسه في انتخابات 2024 حيث نشر تغريدة له تشي بذلك.

في هذه الأثناء ، أشعلت زوجة ويست ، كيم كارداشيان ويست ، وسائل التواصل الاجتماعي في وقت سابق من اليوم عندما لاحظ المستخدمون أنها ابدت اعجابها بتغريدة كتبها كيد كودي قال فيها: "صوّت لبايدن إذا كنت حقيقيًا" وتغريدة أخرى لكامالا هاريس ، المرشحة الديمقراطية التي إختارها جو بايدن لمنصب نائب الرئيس.

"كيم لم تصوت لكانييه" ، غرد أحد المستخدمين برمز تعبيري يبكي.



وكان وست من أبرز المشاهير المؤيدين لترمب في السابق. وبدأ حملته الانتخابية في يوليو الماضي، بتصريحات غريبة جعلت البعض يشكك في سلامة قواه العقلية.

ويُذكر أن المغني الحائز على 21 جائزة غرامي، أعلن في 2018 إصابته بالاضطراب ثنائي القطب.



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