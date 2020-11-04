فيديو| رامي عياش يطرح كليب أغنية "دقي يا مزيكا"

رنا صلاح الدين - طرح المطرب اللبناني رامي عياش، فيديو كليب "دقي يا مزيكا"، عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب".

الأغنية قدمها رامي عياش في حفل افتتاح وختام مهرجان الجونة السينمائي بدورته الرابعة، وشارك في الكليب عددًا من النجوم ولعل أبرزهم يسرا وباسل خياط ومحمد فراج وأمينة خليل وبشرى وليلى علوي وأروى جودة وباسل الزارو وريا أبي راشد وهيلدا خليفة وسلمى أبو ضيف، وغيرهم.

أغنية "دقي يا مزيكا" من كلمات منة القيعي، وألحان عبدالرحمن رشدي، وتوزيع موسيقي نابلسي، وإخراج مريم الباجوري.

يذكر أن رامي عياش طرح مؤخرا أغنيته الوطنية، التي تحمل عنوان "أنا ثائر"، وهو العمل الذي ظهرت فيه مواطنته الفنانة كارمن لبس.