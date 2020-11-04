محمد سامي مع نيللي كريم في كواليس "العميل صفر".. صورة

رنا صلاح الدين - شارك المخرج محمد سامي، الجمهورة بصورة من كواليس فيلم "العميل صفر"، بطولة الفنان أكرم حسني ونيللي كريم.

ونشر صورة جمعته بالفنانة نيللي كريم، من الكواليس، وعلق عليها عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"، قائلًا:"مع الجميلة.. فيلم العميل صفر ".

محمد سامي

وحدد فريق عمل فيلم "العميل صفر" موعد طرحه في السينمات، وأصبح من المقرر أن يطرح في موسم عيد الأضحى السينمائي المقبل.

"العميل صفر" يشارك في بطولته إلى جوار الفنانين أكرم حسني ونيللي كريم كلا من الفنانين، لبلبة، وبيومي فؤاد، ومحمد علاء، ودارين حداد، وستيفاني صليبا، وليلى عز العرب، وآخرين، وفكرة محمد سامى وأكرم حسنى وسيناريو وحوار وائل عبد الله.

على جانب آخر يخوض محمد سامي السباق الرمضاني المقبل من خلال توليه مهمة إخراج مسلسل "نسل الأغراب"، الذي يجمع بين النجم أحمد السقا وأمير كرارة.

يذكر أن مسلسل "نسل الأغراب" يعد التعاون الثاني بين أحمد السقا والمخرج محمد سامي دراميا، حيث سبق وتعاونا معا في مسلسل "ولد غلابة"، الذي عرض في المارثون الرمضاني قبل الماضي، بينما يعد التعاون الأول بين كرارة وسامي دراميا، ويشهد أيضا التعاون الأول بين السقا وكرارة دراميا.