بعد إعلان إصابتها بـ "كورونا".. نشوى مصطفى تستغيث بوزارة الصحة: حد يساعدنى بموت حرفيا

رنا صلاح الدين - أعلنت الفنانة المصرية نشوى مصطفى، أمس الثلاثاء، إصابتها بفيروس كورونا "كوفيد19" المستجد.

الفنانة المصرية عبرت عن معاناتها، من خلال منشور على حسابها بموقع "الفيس بوك"، استغاثت خلاله بوزارة الصحة، حيث كتبت: "باموت حرفياً بروتوكول العلاج معملش حاجة حد يساعدنى من وزارة الصحة ويقولى اروح انهى مستشفى".

نشوى مصطفى

وكانت نشوى مصطفى قد كتبت، عبر حسابها عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "ادعولي عملت أشعة مقطعية على الرئة والنتيجة لسه طالعة وللأسف كورونا، أي حد اتقابلنا خلال الفترة اللي فاتت أرجوكم يعمل تحليل".

وأضافت:"لو سمحتم الموضوع مش سهل ماتستهونوش خلوا بالكم الكورونا رجعت بشدة، ألم رهيب ربنا ما يكتبه على عدو ولا حبيب، ربنا يحافظ عليكم يا رب ادعولي".

نشوى مصطفى