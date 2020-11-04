ميغان ماركل تقترع في الإنتخابات الأميركية وتخالف تقاليد العائلة الملكية

الأربعاء 4 نوفمبر 2020

ميغان ماركل

أفادت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، نقلًا عن مصادر مطلعة، بأن ميغان ماركل​، زوجةالامير هارى​ حفيد ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية، أدلت بصوتها في ​انتخابات الرئاسه الامريكيه​ مبكرًا عبر البريد.



وبهذا تكون ماركل أول فرد من العائلة المالكة البريطانية يفعل ذلك، مما جعلها أول فرد في العائلة تنتهك البروتوكول الملكي، حيث يُسمح للعائلة المالكة بالتصويت ، لكنهم لا يفعلون ذلك لأن النظام الملكي يُقصد به أن يكون محايدًا سياسيًا.

وزعمت المصادر ذاتها، أن ماركل كانت مُصرّة على الإدلاء بصوتها في الانتخابات، ولم تكن لتدع أي شيء يحول دون تحقيق ذلك، مؤكدة أنها كانت ستدلي بصوتها حتى إذا كانت هي وزوجها مازالا يقيمان بالمملكة المتحدة.