شكرا لقرائتكم خبر عن ليال عبود تبهر الجمهور بفستان أسود والان مع التفاصيل

الأربعاء 4 نوفمبر 2020 الفنانة اللبنانية ليال عبود نشرت الفنانة اللبنانية ليال عبود​ صورة جديدة لها ارتدت فيها فستان أسود، وذلك على حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي.

وأبهرت ليال الجمهور بإطلالتها، اذ ان فستانها مكشوفا عن ظهرها، ووضعت ايضا قبعة باللون الأسود تليق بإطلالتها. ونالت الصورة اعجاب عدد كبير من المتابعين، وطلبت احدى متابعاتها ان تنشر صورا عفوية اذ كتبت لها: "لولو بدنا صور عفويه ومهضومه منك تنزلي". الجدير ذكره ان ليال عبود نشرت مؤخرا مقطع فيديو لها من داخل السيارة وهي تتفاعل مع أغنيتها "يا عنب يا مشمش"، وذلك على حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي.

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