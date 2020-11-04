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طلال مارديني ينتقد مهرجان الجونة وباسل خياط له بالمرصاد

إنتقد الممثل السوري ​طلال ماردينى​ مهرجان الجونة السينمائي بدورته الرابعة التي أقيمت مؤخراً، وكتب عبر صفحته الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي:"في كل العالم مهرجانات السينما تكون للسينما والفن إلا نحن للفساتين والاطلالات يعني مصممي الأزياء يتنافسون فيه أكثر من المخرجين والكتاب شيء مؤسف"، وأضاف:"عن جد شي مقزز ومقرف".



تعليقه هذا أثار جدلاً واسعاً، وكان لافتاً ردّ زميله الممثل السوري ​باسل خياط عليه بالقول:"يعني اذا عزموك ما بتروح استاذ طلال"؟

يشار إلى أن خياط كان حاضراً في المهرجان، إلى جانب مجموعة من النجوم المصريين وغيرهم.

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