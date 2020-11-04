جاستين بيبر يفجّر مفاجأة: “حاولت الانتحار للتخلّص من الألم”

متابعة بتجـــــــــــــرد: تحدّث النجم العالمي الشاب جاستين بيبر عن التغيرات التي طرأت على حياته وطريقة تخطي فكرة الانتحار بعد زواجه من عارضة الأزياء هايلي بالدوين.

وكشف جاستين أنه كان يشعر بالكثير من الألم في السنوات الماضية ما دفعه للتفكير بالإنتحار من أجل التخلص من هذا الشعور الصعب.

وأضاف جاستين: “ليس هناك مشكلة في أن تُظهر للناس أنك لست جيد أو تشعر بالحزن بل المهم أن تكون نفسك وتُفكر بالأهم بالنسبة لك”.

وكشف جاستين بيبر أنه يشعر بعد زواجه بسلام كبير، مشيرًا إلى أنّ فترة فيروس كورونا كانت مفيدة بالنسبة له وعلمته أن يهتم أكثر بالمقربين منه.