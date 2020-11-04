متابعة بتجـــــــــــــرد: تحدّث النجم العالمي الشاب جاستين بيبر عن التغيرات التي طرأت على حياته وطريقة تخطي فكرة الانتحار بعد زواجه من عارضة الأزياء هايلي بالدوين.
وكشف جاستين أنه كان يشعر بالكثير من الألم في السنوات الماضية ما دفعه للتفكير بالإنتحار من أجل التخلص من هذا الشعور الصعب.
وأضاف جاستين: “ليس هناك مشكلة في أن تُظهر للناس أنك لست جيد أو تشعر بالحزن بل المهم أن تكون نفسك وتُفكر بالأهم بالنسبة لك”.
وكشف جاستين بيبر أنه يشعر بعد زواجه بسلام كبير، مشيرًا إلى أنّ فترة فيروس كورونا كانت مفيدة بالنسبة له وعلمته أن يهتم أكثر بالمقربين منه.
كانت هذه تفاصيل خبر جاستين بيبر يفجّر مفاجأة: “حاولت الانتحار للتخلّص من الألم” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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