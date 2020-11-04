“بنت السلطان” تجمع باسم سمرة وروجينا في الصعيد

متابعة بتجـــــــــــرد: حددت الشركة المنتجة لمسلسل “بنت السلطان” شهر كانون الأول المقبل، موعداً لبدء تصويره، على أن يُعرض في شهر رمضان المقبل.
ويجمع المسلسل في بطولته بين الفنان باسم سمرة، والفنانة روجينا كأول بطولة درامية لها، بعد نجاحها الكبير في مسلسل “البرنس” الذي عُرِض في شهر رمضان الماضي، وكان من بطولة محمد رمضان، وأحمد زاهر، ومن تأليف وإخراج محمد سامي.
وتشهد الأيام المقبلة، التعاقد مع باقي أبطال العمل، على أن يتم الإعلان عنهم قبل بدء التصوير.
مسلسل “بنت السلطان” وهو اسم مبدئي للعمل، من تأليف أيمن سلامة، الذي عكف على كتابته، بعد نهاية شهر رمضان الماضي، ومن إخراج أحمد شفيق.
جدير بالذكر أن روجينا شاركت أخيراً في بطولة مسلسل “إسود فاتح” الذي يُعرض حالياً عبر إحدى المنصات الإلكترونية، من بطولة الفنانة هيفا وهبي، معتصم النهار، أحمد فهمي، فراس سعيد، وشريف سلامة، ومن تأليف أمين جمال، وإخراج كريم العدل.
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