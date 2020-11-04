أدلى بصوته لشخص يثق به تمامًا.. كانييه وست يصوّت لنفسه

متابعة بتجـــــــــــــرد: أعطى مغني الراب كانييه وست صوته لنفسه كرئيس قادم للولايات المتحدة، بعد حملة اتسمت بتصريحات غريبة وتكهنات بأنه قد يقتنص أصوات بعض السود من المرشح الديموقراطي جو بايدن.

وقال المغني ومصمم الأزياء على “تويتر”: “أدلي بصوتي لأول مرة في حياتي لانتخاب رئيس للولايات المتحدة، وهو صوت أعطيه لشخص أثق به تماما… أعطيه لنفسي”.

ونشر لاحقاً تسجيل فيديو يظهر فيه وهو يشارك بصوته في كودي بولاية وايومينغ ويكتب اسمه في بطاقة الاقتراع.

ولم تُبد زوجته، كيم كارداشيان نجمة تلفزيون الواقع، ما يشير لتأييدها مسعاه. فهي لم تدل بأي تصريحات عامة تدعم فيها زوجها، وأعادت يوم الثلثاء نشر رسالة على تويتر من كامالا هاريس المرشحة الديموقراطية لمنصب نائب الرئيس عن الخطوط الساخنة المخصصة لخدمة الناخبين.

كان وست (43 عاما) من أبرز المشاهير المؤيدين لترامب يوما. وبدأ حملته الانتخابية في تموز بتصريحات غريبة شككت البعض في قواه العقلية. وكان المغني الحائز على 21 جائزة غرامي، قد قال عام 2018 إنه مصاب بالاضطراب ثنائي القطب.

واقترض وست 6.7 ملايين دولار لحملته وفقا لوثيقة قدمها للجنة الانتخابات الاتحادية. وفي تسجيل فيديو حديث أكد على القيم الدينية والعائلية.