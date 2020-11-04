هاني رمزي يعتذر من الشعب الليبي بسبب المجاهد عمر المختار

متابعة بتجــــــــــــرد: قدّم الفنان الكوميدي المصري اعتذاره للجمهور الليبي بعدما أعلن عن اسم فيلمه الجديد “عمر المحتار”، حيث دشّن عدد كبير من الجمهور الليبي، منشورات تؤكد أن الفيلم به إسقاط على المجاهد الليبي الكبير عمر المختار الذي حارب الاحتلال الإيطالي، وله بطولات عظيمة في قيادة المجاهدين، وهو ما جسّده الفيلم العالمي بطولة النجم أنتوني كوين وإخراج الراحل مصطفى العقاد.

وكتب رمزي في حساباته عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مطالباً جموع الشعب الليبي، بأن يتقبّل اعتذاره: “أعتذر لكل من فهم أننا نقصد السخرية من رمز من رموز الوطن العربي عمر المختار”، مؤكداً أن “الفيلم ليست له علاقه به ونحن صناع الفيلم شاغلنا هو إسعاد الناس وليس الإساءة إلى أحد ولذلك سنقوم بتغيير اسم الفيلم وآسف لما حدث وأرجو قبول اعتذاري”.

كانت آخر مشاركات الفنان الكوميدي المصري في الفعاليات الفنية، من خلال حضوره مهرجان الجونة، الذي خُتمت دورته الرابعة يوم الجمعة الماضي، حيث نشر صوراً عدة له خلال وجوده بالمهرجان، الذي أثني على صناعه كثيراً.