فهرية أفجين عن نجاة الطفلتين من تحت أنقاض الزلزال: “أريد أن أحضنكما بشدة”

متابعة بتجــــــــــرد: علّقت الممثلة التركية فهرية أفجين على نجاة الطفلتين إيليف وإيدا اللتين تم أنقذتا من تحت أنقاض زلزال أزمير، حيث أمضت ايليف 65 ساعة تحت الأنقاض وإيدا 91 ساعة، وتصدر اسماهما الترند في تركيا.

فهرية نشرت صورا للطفلتين، وكتبت تعليقاً مؤثراً قالت فيه: “نظرت إلى هذه الصور لفترة طويلة. هناك حب وأمل وأرواح جميلة وجهد ونضال وانتصار وتحمل. وأضافت: “هناك 65 ساعة. هناك 91 ساعة… يوجد قلق وصبر وتعاطف، ويوجد إيمان. ربما تكون هناك أم ماتت من الخوف وعاشت. هناك حياة، هناك سعادة، هناك بعض الضوضاء، هدوء قليل… وهناك ثقة”.

وتابعت فهرية في تعليقها: “أقبّل يديك الصغيرتين اللتين تمسكتا بالحياة بإحكام. إيليف وغيدا، أريد أن أحضنكما بشدة”.

وشكرت فهرية فرق الإنقاد: “شكر لا متناهٍ لفرق الإنقاذ. مهما نشكركم لا نوفيكم حقكم. نشكركم على تذكيرنا مرة أخرى بقوة الحب. كما أن النار هي بداية النور، فإن الحب هو أيضًا بداية الوجود”.