كارول سماحة تشوّق جمهورها.. تعاون جديد مع زياد الرحباني

متابعة بتجــــــــــرد: شاركت النجمة اللبنانية كارول سماحة، جمهورها صورة لها في استوديو التسجيل.

وأرفقت كارول الصورة بتعليق: “في استوديو زياد الرحباني”.

وكانت معلومات قد أشارت قبل فترة، إلى أنّ كارول اختارت أربع أغنيات قدّمها الرحباني لها لتضع صوتها عليها، غير أنّ إقامتها في القاهرة حالت دون ذلك.

نفيد بالذكر أن آخر أعمال كارول سماحة الفنية، كانت أغنية Bon Voyage التي أصدرتها ككليب منذ عدّة أشهر بالتعاون مع شركة “لايف ستايلز ستوديوز”.

وأغنية Bon Voyage من كلمات كارول سماحة بمشاركة السورية كاملة خير وألحان الفرنسي يان بيري والمغربي دي جي يوسف وتوزيع دي جي يوسف أيضا،وإخراج بتول عرفة.