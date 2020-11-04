ظافر العابدين يُحدث ضجة بفيديو من كواليس “عروس بيروت”… هذا ما حصل

متابعة بتجــــــــــرد: يواصل النجم التونسي ظافر العابدين الترويج للجزء الثاني من مسلسله “عروس بيروت”، الذي يُعرض حالياً عبر قناة “MBC4″، بعد أن حقق جزؤه الأول نجاحاً كبيراً، خلال عرضه في أيلول (سبتمبر) العام الماضي.

وشارك العابدين متابعيه على تطبيق “إنستغرام” مقطع فيديو طريفاً مع نجمَي العمل، فارس ياغي وعلاء الزعبي، وظهروا خلاله كأنهم يبحثون معاً عن الفنانة رانيا سلوان التي تقف معهم في الصورة لكن من دون أن تظهر بسبب قصر قامتها. وبعد البحث عنها طلب ظافر من الشبان خفض أجسامهم ليتمكن من تصوير رانيا، التي علّقت بدورها على المقطع التمثيلي الطريف “انا مش قصيرة انتو اللي طوال”، مع وجوه ايموجي ضاحكة.

ونال المقطع العفوي اعجاب الآلاف من متابعي النجوم، وأنهالت التعليقات الطريفة التي أثنت على العلاقة المميزة بين فريق عمل المسلسل والتي تنعكس بوضوح على أحداث العمل.

يُذكر أن ردود الفعل على المسلسل كانت إيجابية مع بداية عرض العمل، ولاحظ الجمهور تحسّناً كبيراً في أداء النجم التونسي للهجة اللبنانية التي كانت أكثر صعوبةً بالنسبة إليه، وظهر ذلك بوضوح للمشاهدين، إضافة الى ارتكابه الكثير من الأخطاء اللفظية في الجزء الأول من المسلسل.