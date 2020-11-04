غادة عادل تثير الجدل في حفل زفاف درّة

متابعة بتجـــــــــــرد: تعرّضت الفنانة المصرية غادة عادل لموجة من الانتقادات بسبب فيديو تم تناقله أخيراً عبر عدد من الحسابات الناشطة على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام”. وفيه ظهرت مرتديةً فستاناً قصيراً كاشفاً وهي ترقص بطريقة أثارت استغراب المتابعين في الحفل الذي أُقيم لمناسبة زواج الفنانة درّة ورجل الأعمال المصري هاني سعد.

واعتبر العديد من هؤلاء أن غادة تبالغ في ما تقوم به من حركات، وأنها ليست بكامل وعيها، ومما جاء في التعليقات: “بعدين بتروح تعمل عمره أو حج الله ينتقم منك يا غادة عادل” و” ما يناسب عمرها الفستان” و”لابسة فستان بنتها”.

يُشار إلى أن حفل الزفاف هذا شهد حضور عدد من أقارب العروسين والأصدقاء كما من النجوم. وكانت درّة قد نفت خبر الاستعداد للزواج قبل أن تفاجئ الجميع بنشر صور لها برفقة عريسها على حسابها الخاص في تطبيق الصور والفيديوهات مع التعليق: “ما جمعه الله في الحبّ لا يفرقه إنسان. الحمد لله الذّي تتم بنعمته الصّالحات. تمّ عقد قراني على من اختارني قلبه واختاره قلبي وجمعنا النصيب والقدر. شكراً وكل الحب للأصدقاء والأحبّاء الذين يشاركوننا فرحتنا بالحضور أو وجدانياً”.