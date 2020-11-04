مؤلف "خيط حرير": الكتابة استغرقت 4 أشهر.. وأداء مي عزالدين أبهرني

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكد الكاتب محمد سليمان عبد المالك مؤلف مسلسل "خيط حرير"انه سعيد بردود الفعل حول العمل ب الذيي بدأ عرضه الاثنين الماضي على قناة "on"

وقال محمد سليمان لـ الخليج 365" إنه كتب المسلسل بالكامل خلال 4 أشهر، ولكن تصويره استغرق وقتا طويلا، إذ توقف التصوير في مارس/آذار الماضي بسبب جائحة كورونا التي أربكت العالم.



وتابع عبدالمالك: "في شهر يوليو/تموز الماضي تم استئناف العمل وانتهينا من تصويره بالكامل قبل انطلاق العرض".





وحول فكرة المسلسل قال: "تدور الأحداث في قالب إنساني، وتعمدت في هذا العمل مخاطبة المشاعر والأحاسيس".

وأضاف: "كثير من الناس يظن أن عرض المسلسل بعيدا عن منافسه رمضان يعنى أنه عمل ضعيف ولا تشهد شخصياته تحولات مؤثرة، وهذا الكلام خاطئ جدا، وأتصور أن الجمهور المتابع للعمل سيعجب جدا بكل الشخصيات لأنها ثرية دراميا وتحمل أبعادا إنسانية شديدة الثراء".

وعن تعاونه مع الفنانة مي عز الدين بطلة المسلسل قال: "مسلسل (خيط حرير) ثالث عمل يجمعني بالفنانة الموهوبة مي عزالدين، وسبق أن قدمت معها (وعد، ورسائل"، وحقق العملان نجاحا لافتا، وأتمنى أن يكون خيط حرير استكمالا لحالة نجاح مبهرة بيننا".





وبسؤاله عن رأيه في أداء مي عزالدين قال: "فنانة مجتهدة وتحرص دائما على مناقشة كل التفاصيل، وأتوقع أن يضعها (خيط حرير) في منطقة جديدة جدا، لأنها تقدم شخصية صعبة بأداء رشيق أبهرني".

وأضاف محمد سليمان: "كل فريق العمل بذل كل ما في وسعه لتقديم مسلسل ناجح، وبالتحديد الفنانة سوسن بدر والفنان الكبير أحمد خليل، والمتميز محمود عبدالمغني، فقد استطاع المخرج الموهوب إبراهيم فخر تقديم صورة جميلة ورؤية متميزة".

مسلسل "خيط حرير" تدور أحداثه في سياق التشويق والإثارة على مدار 35 حلقة، ويشارك في البطولة بجانب مي عزالدين، محمود عبدالمغني، نيكولا معوض مي سليم، محمد سليمان، صفاء الطوخى، محمد على رزق، ولاء الشريف، عبدالرحيم حسن، حنان سليمان، أحمد صيام، ويوسف عثمان، ومن إنتاج شركة سينرجي".