نتفليكس تبدأ إنتاج فيلم الجاسوسية "ميونيخ" من بطولة جيريمي آيرونز

اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي تويتر

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر





"الخليج 365" من بيروت: بدأت شركة نتفليكس بإنتاج فيلم الجاسوسية المثير "ميونيخ" المقتبس عن واحد من أفضل الكتب مبيعًا عالميًا للروائي روبرت هاريس، ومن المقرر عرضه على Netflix في عام 2021.

بدأ تصوير الفيلم في ألمانيا على أن يستأنف التصوير لاحقاً في المملكة المتحدة، تدور أحداثه في خريف عام 1938 وأوروبا على شفا الحرب. يستعد أدولف هتلر لغزو تشيكوسلوفاكيا وتسعى حكومة نيفيل تشامبرلين بشدة إلى حل سلمي. مع تصاعد الضغط ، يسافر هيو ليغات ، الموظف المدني البريطاني ، وبول فون هارتمان ، الدبلوماسي الألماني ، إلى ميونيخ لحضور مؤتمر الطوارئ.

مع بدء المفاوضات ، يجد الصديقان القديمان نفسيهما في قلب شبكة من الحيل السياسية وخطر حقيقي للغاية. مع العالم كله يراقب ، هل يمكن تجنب الحرب ، وإذا كان الأمر كذلك ، بأي ثمن؟

ويقول روبرت هاريس عن هذا المشروع: "إنه لأمر رائع أن نرى ممثلاً بمكانة جيريمي آيرونز يلعب دور نيفيل تشامبرلين. ستكون هذه هي المرة الأولى التي يتجاوز فيها فيلم كبير عبادة ونستون تشرشل ويحاول إظهار تشامبرلين بشكل أكثر تعاطفاً".

يقوم بإخراج العمل كريستيان شوتشو (The Crown، Bad Banks)، ويعمل على كتابه النص: بن باور (ثلاثية ليمان ، التاج المجوف)، ومن إنتاج أندرو إيتون (ذا كراون) ، استوديوهات توربين.

يشارك في بطولة الفيلم الى جانب : جيريمي آيرونز كل من: جورج مكاي (هيو ليجات) ، جانيس نيهونر (بول هارتمان) ، ساندرا هولر (هيلين وينتر) ، ليف ليزا فرايز (لينيا) ، أوجست ديل ، (فرانز سوير) ، إيرين دوهرتي (باميلا ليجات) ) ، مارتن ووتكي (أدولف هتلر).

