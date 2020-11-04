شكرا لقرائتكم خبر عن كاردي بي تنتظر نتيجة الانتخابات الأمريكية 2020 على طريقتها الخاصة .. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت النجمة العالمية كاردي بي متابعيها بفيديو لها خلال انتظارها نتيجة الانتخابات الأمريكية 2020، وتظهر به وهي تدخن ثلاث سجائر مرة واحدة دليل علي عدم رضاها عن حصول الرئيس الأمريكي الحالي علي أصوات عدد من الولايات، ومن المعروف أنها من أكبر داعمي المرشح جو بايدن، حيث علقت علي الفيديو قائلة :" كيف جعلتني هذه الانتخابات أشاهد هذه الولايات وهي تتحول إلى اللون الأحمر ".



كاردي بي

وتتوالى إعلان النتائج الخاصة بانتخابات الرئاسة الامريكية فى الولايات المختلفة، فى سباق متقارب للغاية بين الرئيس الجمهورى دونالد ترامب ومنافسه الديمقراطى جو بايدن.

وحتى الآن فاز ترامب فى ولايات منها: فلوريدا وتكساس وأوهايو وأيوا واركنساس وويست فرجينيا وثاوث كارولينا واوكلاهوما وميسيسيبى ولوزيانا والاباما وتينسيى وكنتاكى وميسورى وكنساس وويمونج ويوتاه ونبراسكا وإنديانا وأداهو وثاوث داكوتا ونورث داكوتا ومونتانا.

بينما فاز بايدن فى ولايات منها كولورادو وكاليفورنيا واوريجون وواشنطن ومينسوتا و نيوهامبشير وفيرمونت ونيوجيرسى وفرجينا وإيلينوس وميريلاند ونيويورك وكونيكتكت وأريزونا.

وتظل هناك سبع ولايات لم تعلن نتيجتها حتى الآن، من بينها أربعة ولايات رئيسية ستمنح أصواتها لأى من المرشحين جائزة البيت الأبيض. وهذه الولايات هي :

بنسلفانيا: بعد فرز 64% من الأصوات، يتقدم ترامب بنسبة 55.7%، مقابل 43.1% لبايدن.

وميتشيجان: يتقدم فيها ترامب بعد فرز 72%، وذلك بنسبة 53.2%، مقابل 45.1% لمنافسه الديمقراطى.

ويسكونسن: يتقدم فيها ترامب بعد فرز 92% من الأصوات ، وذلك بنسبة 51.3% لترامب، مقابل 47.2% لبايدن

جورجيا: يتقدم فيها ترامب بعد فرز 93% من الأصوات بنسبة 50.7% مقابل 48.1% لبايدن

ألاسكا: يتقدم ترامب بفارق كبير فيها بنسبة 60.9% لكن لم يتم فرز إلا 32% فقط من الاصوات

نورث كارولينا: يتقدمن ترامب بنسبة 50.1% مقابل 48.7% لبايدن ببعد فزظز 94% من الأصوات

نيفادا، بعد فرز 67% من الأصوات، يتقدم بايدن بنسبة 50.3% مقابل 47.6% لترامب