شكرا لقرائتكم خبر عن أحدث ظهور للهضبة عمرو دياب مع نادر حمدى.. صورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهر الهضبة عمرو دياب في أحدث صورة له مع الموزع الموسيقى ونجم فريق واما نادر حمدى، حيث نشر الأخير صورة لهما معاً عبر حسابه الرسمي على موقع انستجرام، واكتفى بالتعليق عليها بكتابة: "الهضبة عمرو دياب".

وما إن نشر الصورة حتي انهالت عليها التعليقات من جانب متابعيهما ممن أثنوا على الصورة وتمنوا أن يكون هناك عمل فني يجمعهما معاً يطرح قريباً.



الهضبة عمرو دياب مع نادر حمدى

من ناحية أخري تألق الهضبة عمرو دياب في الحفل الذى أحياه بعد ختام وتوزيع مهرجان الجونة السينمائى في دورته الرابعة، وشارك الهضبة بصور من الحفل عبر حسابه على إنستجرام، وحرصت نجلته نورالتعليق على الصور، قائلة:" والدى الأسطورة".

حيث قدم الهضبة أغنيات، أماكن السهر، وبرج الحوت، ويتعلموا، ويوم تلات، وأغنية وياه، وأغنيته الجديدة الجو جميل، والأغنية من كلمات محمد القاياتى وألحان محمد يحيى، وتوزيع أحمد عادل، وميكس وماستر أمير محروس.

تقول كلماتها: "وسط الليل واللمة ببقى فى حالة روقان لما بقرب ليك لما بشوفك بنسى الدنيا وبجرى عليك.. واللى مخلى سهرنا جميل والجو جميل عشان إنت جميل.. كملت الحتة الناقصة مرة بضحكة مرة برقصة وقولنا كلام ياه لو كان اليوم فى وجودك 6 أيام".

وشهد حفل ختام فعاليات مهرجان الجونة السينمائى فى دورته الرابعة، أمس الجمعة حضور عدد كبير من نجوم ونجمات الفن، اللذين على تواجدوا على السجادة الحمراء، ومتابعة حفل توزيع جوائز المهرجان الطويلة والقصيرة والوثائقية وغيرها من الجوائز.

وخطفت الفنانات الأنظار فى حفل ختام مهرجان الجونة السينمائى فى دورته الرابعة، بعد ظهورهن على السجادة الحمراء، منهن، داليا البحيري، رانيا يوسف، ميرهان حسين، ليلي علوي، الهام شاهين، نجلاء بدر، سارة حناشي، عبير صبري، أمينة خليل، كندة علوش، ناردين فرج، درة، هالة صدقي، شيرين رضا، رزان مغربي، وفاء عامر، ايتن عامر، هبة السيسي وغيرهن.