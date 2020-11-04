شكرا لقرائتكم خبر عن نوفمبر الموعد الجديد لمهرجان شرم الشيخ الدولى للمسرح الشبابى ولمدة 3 أعوام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتقد البعض ان مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي برئاسة الفنان مازن الغرباوي سيعقد دورتين في سنة مالية واحدة نظرا لان المهرجان قد تأجلت دورته الخامسة التي كان مقرر انعقادها في أبريل 2020 ولكنها ستعقد في شهر نوفمبر 2020 وسيكون هذا الشهر هو الموعد الثابت للمهرجان لمدة ثلاثة أعوام قادمة علي الأكثر .

وبذلك فإن المهرجان لن تقام له دورتين في سنة مالية واحدة كما قد يظن البعض ولن يقيم المهرجان دورته السادسة في شهر أبريل 2020 ولكن سيكون شهر نوفمبر 2021 هو الموعد المحدد للدورة السادسة وبالتالي فإن الموعد الجديد للمهرجان لا يعني إقامة دورتين في عام مالي واحد.



رئيس مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي

يشار أن مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي يقام تحت رعاية الفنانة الدكتورة ايناس عبد الدايم وزيرة الثقافة واللواء أركان حرب خالد فودة محافظ جنوب سيناء وتقام الدورة خلال الفترة من 16 إلي 20 نوفمبر 2020 فعاليات الدورة الخامسة من مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي برئاسة الفنان مازن الغرباوي والتي كانت قد ارجئت بسبب جائحة كورونا وتترأس المهرجان شرفيا الفنانة القديرة سميحة أيوب، ورئيس اللجنة العليا للمهرجان الفنان الكبير والنجم محمد صبحي، ويديره الدكتورة إنجي البستاوي .