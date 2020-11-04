صور| جميلة عوض تخضع لجلسة تصوير جديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: خضعت الفنانة جميلة عوض لجلسة تصوير جديدة، كشفت عنها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام". ظهرت جميلة في الصور بإطلالة أنيقة، مرتدية نظارة شمسية، نالت الصور إعجاب متابعيها. أخر أعمال جميلة عوض مسلسل "إلا أنا"، وهو عبارة عن قصص مستوحاة من أحداث حقيقية، وهي فكرة الكاتب يسري الفخراني، ويضم المسلسل بطلة لكل حكاية من 10 حلقات، وحكاية "لازم أعيش" من بطولة جميلة عوض، نجلاء بدر، أحمد خالد صالح، خالد أنور، ومن سيناريو وحوار نجلاء الحديني وإخراج مريم أحمدي.

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