ريم مصطفى تنشر صورًا من أحدث ظهور لها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

شاركت الفنانة ريم مصطفى جمهورها بصورتين، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، من أحدث ظهور لها.

وظهرت ريم في الصور بإطلالة صيفية، من أحد الأماكن الساحلية، خلال عطلتها الصيفية.

وتشارك ريم مصطفى في مسلسل "شديد الخطورة"، بطولة رياض الخولي، هادي الجيار، محمد الدقاق، ومن إخراج حسام علي.