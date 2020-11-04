بموت حرفيًا.. نشوى مصطفى تستغيث بعد إصابتها بكورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

استغاثت الفنانة نشوى مصطفى بمسؤولي وزارة الصحة بعد 24 ساعة من إعلان إصابتها بفيروس كورونا.

وعبر حسابها بموقع "فيس بوك"، قالت نشوى إن حالتها الصحية ليست مستقرة: "بموت حرفيًا.. بروتوكول العلاج معملش حاجة حد يساعدني من وزارة الصحة ويقولي أروح إنهى مستشفى".

وأعلنت نشوى مصطفى امس الثلاثاء، إصابتها بفيروس كورونا المستجد، وكتبت نشوى، عبر حسابها الشخصي بموقع "فيسبوك"، "ادعولي عملت أشعة مقطعية على الرئة والنتيجة لسه طالعة وللأسف كورونا، أي حد اتقابلنا خلال الفترة اللي فاتت أرجوكم يعمل تحليل، لو سمحتم الموضوع مش سهل ماتستهونوش خلوا بالكم الكورونا رجعت بشدة، ألم رهيب ربنا ما يكتبه على عدو ولا حبيب، ربنا يحافظ عليكم يا رب ادعولي".

يشار إلى أن آخر أعمال الفنانة نشوى مصطفى مشاركتها في مسرحية "عطل فني" مع النجوم: شيكو، هشام ماجد، أكرم حسني، تأليف أمير طعيمة، وإخرج أوتاكا.