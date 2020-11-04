مصطفى درويش ينشر صورة بصحبة أبطال حكاية "ربع قيراط"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشر الفنان مصطفى درويش صورة تجمعه بأبطال حكاية "ربع قيراط"، ضمن أحداث مسلسل "إلا أنا"، عبر حسابه بموقع "إنستجرام".

علق درويش على الصورة :"حكاية ربع قيراط نوعدكم بحاجة فوق الجمال بإذن الله، انتظرونا يوم السبت القادم على قناة "Dmc"، إخراج العظيم أحمد حسن، مدير التصوير الدكتور عزمي الرحماني، قصة الاستاذ يسري الفخراني، سيناريو وحوار أمين جمال وشريف يسري".

مسلسل "إلا أنا" تم عرض 5 حكايات هى "بنات موسى"، "سنين وعدت"، "أمل حياتى"، "أمر شخصى"، "ضى القمر"، مع إضافة حكاية سابعة بعنوان "ربع قيراط".

العمل قصة الكاتب يسرى الفخرانى، ويعتمد على حكايات مستقلة مستوحاة من قصص وأحداث واقعية، يضم المسلسل بطلة لكل حكاية من 10 حلقات ولكل حكاية مؤلف ومخرج وبطلة، ويناقش المسلسل العديد من القضايا التي تهم المرأة.