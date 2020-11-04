درة تكشف عن هدية هند صبري لها بحفل زفافها (صورة)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشرت الفنانة التونسية درة صورة، على خاصية القصص القصيرة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، لهدية تلقتها من صديقتها الفنانة هند صبري بمناسبة حفل زفافها.

كانت الهدية عبارة عن "بوكيه" من الورد، كتبت درة، :"شكرًا بنت بلادي الغالية".

احتفلت الفنانة درة بحفل زفافها على المهندس هاني سعد، الأثنين الماضي.

وحضر حفل الزفاف عدد كبير من نجوم الفن منهم : آسر ياسين، خالد الصاوي، يسرا، دنيا سمير غانم، شريف رمزي وزوجته، عمرو يوسف وكندة علوش، غادة عادل، جومانا مراد، المطرب أبو وزوجته، المخرجة كاملة أبو ذكري.