تراند اليوم : شاهد.. فنانة شهيرة تستغيث بعد إصابتها بكورونا: بموت والعلاج معملش حاجة

كشفت الفنانة المصرية نشوى مصطفى تدهور حالتها الصحية، منذ قليل، بعدما أعلنت أمس إصابتها بفيروس كورونا المستجد، ونصحت الجمهور باتباع الإجراءات الاحترازية.

واستغاثت نشوى بوزارة الصحة المصرية، حيث كتبت على حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “بموت حرفيا بروتوكول العلاج معملش حاجة حد يساعدني من وزارة الصحة ويقولي أروح أنهي مستشفى”.

وأعلنت الفنانة إصابتها بفيروس كورونا أمس، بعد تأكدها من نتيجة الفحوص الطبية، مطالبة كل من خالطها خلال الفترة الماضية بالتأكد من حالته الصحية.

وكتبت نشوى عبر حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “ادعولي عملت أشعة مقطعية على الرئة والنتيجة لسه طالعة وللأسف كورونا، أي حد اتقابلنا خلال الفترة اللي فاتت أرجوكم يعمل تحليل، لو سمحتم الموضوع مش سهل ماتستهونوش خلو بالكم كورونا رجعت بشدة، ألم رهيب ربنا ما يكتبه على عدو ولا حبيب، ربنا يحفظكم يارب، ادعولي”.



