تراند اليوم : بعد زواجها.. "درة" تواجه الحبس والغرامة (فيديو)

تواجه الممثلة التونسية درة السجن والغرامة بسبب زواجها من رجل الأعمال هاني سعد.

وقالت الكاتبة التونسية نزيهة غضباني في مداخلة متلفزة مع الإعلامي سيد علي قناة "الحدث اليوم"، أن القانون التونسي يجرّم الزواج الثاني ويمنع التعدد، مما قد يعرض درة للحبس لمدة عام وغرامة مالية.

أضافت أن درة زروق تنتمي لعائلة عريقة بالعاصمة التونسية، وأنها كانت من أشد المدافعين عن حقوق المرأة بالإضافة إلى موهبتها ونجوميتها ومكانتها التي تؤهلها للدفاع عن المرأة.

واعتبرت أن اقترانها برجل متزوج يعتبر غير لائق قائلة: "إحنا في تونس نعتبره غير لائق، لأن المرأة مطلوب منها تعزز مطالبها ومكاسبها، وهكذا هي ترجع للأفكار الرجعية بأنها تقبل أن تكون الزوجة الثانية أو الثالثة أو العاشرة، وكأنها تضع نفسها في مرتبة العورة، ونسمي ما تقوم به هو دعارة، فهذا ما لن نقبله".

وشهدت الأيام الأخيرة موجة من الجدل عقب تصريح درة زروق بأن زوجها هاني سعد رجل مطلق، لكن زوجته نفت ذلك، وأكدت أنها لا تزال متزوجة منه ولم ينفصلا.

وأعلنت درة عقد قرانها أمس الأول على هاني سعد وهو مهندس ديكور مصري، بحضور عدد من نجوم الفن والإعلام.

وعبرت درة عن انزعاجها الشديد من الهجوم الذي تعرضت له بعد زواجها وقبولها أن تصبح زوجة ثانية.

وقالت في بيان عبر موقع "فيس بوك" حذفته لاحقًا: "أرجو من الجميع التوقف عن نشر أي شيء يخص حياتيالخاصة، أمي عندها انسداد فى الشريان وتعبت من إمبارح صحافة وضغط، ومنعتوها حتى من الفرحة ببنتها.

وأضافت: دعوا الخلق للخالق ليس لأجلي، لأجل أمي على الأقل، اختموا بموضوع آخر يا معشر الملائكة المزيفة فرغوا سمومكم وأحقادكم وشكرا لكل الناس الجميلة والقلوب الصافية اللي فرحتلي".



