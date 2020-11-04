تابعت الفنانة نشوى مصطفى حالتها الصحية مع جمهورها، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي الشهير "فيسبوك". كتبت نشوى عن حالتها الصحية قائلة:"باموت حرفياً بروتوكول العلاج معملش حاجة حد يساعدني من وزارة الصحة ويقولي أروح انهى مستشفى". مستشفى". يذكر أن نشوى قد أعلنت أصابتها بفيروس كورونا، مساء أمس، ونصحت من اجتمعوا بها في الفترة الأخيرة إجراء التحليل الخاص بالفيروس للتأكد من صحتهم

كانت هذه تفاصيل خبر بعد إصابتها بـ كورونا .. نشوى مصطفى تستنجد بوزارة الصحة: بموت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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