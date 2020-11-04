صورة .. كواليس تسجيل الأغنية الجديدة لـ كارول سماحة

نشرت الفنانة كارول سماحة، صورة من كواليس أغنيتها الجديدة من داخل أحد ستوديوهات التسجيل، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

وعلقت كارول على الصورة، قائلة:"من داخل ستوديو زياد الرحباني".

يذكر أن كارول قد طرحت مؤخراً كليب أغنية Bon Voyage، وذلك خلال شهر مايو المضي

وحققت أكثر من 5 مليون مشاهدة عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، الأغنية من كلمات: كامالا خربيك، كارول سماحة، ليون، ألحان:يوسف، يان بيريير، توزيع:روجيرا بياكل، جمعت كارول فيها بين اللهجة اللبنانية واللغة الفرنسية.