فيديو.. تامر حسني يتخطى الـ 7 مليون مشاهدة بأغنية "بألف سلامة"

تخطى الفنان تامر حسني حاجز الـ 7 مليون مشاهدة، بأغنية "بألف سلامة"، وذلك في مايقرب من أسبوعين على طرحها عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب". كلمات : تامر حسين، ألحان :محمد يحيى، توزيع و ميكس:يحيى يوسف، ويقول مطلعها"مش عَجباني المُعامله و النيه باينالي عَجباني المُعامله و النيه باينالي خلاص مَتقولش حاجه إحنا الكلام بينا إنتهى أنا شوفت الصوره كامله قُدامي واضحالي مَتجيش في طريقي تاني إمشي و خلاص خِلصت بقى ". اقرأ أيضاً..فيديو.. تامر حسني يتخطى الـ 5 مليون مشاهدة بأغنية "بألف سلامة" أغنية "بألف سلامة" هي الأغنية الرابعة من ألبوم "خليك فولاذي" حيث طرح تامر في وقت سابق "اختراع، مابطلناش احساس، فجأة افترقنا"، عبر "يوتيوب"، وحققت نسب مشاهدة عالية فور طرحها، ومن المتوقع طرح الألبوم كاملاً خلال الأيام القليلة الماضية.

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