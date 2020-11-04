بعد نشرها أول فيديو لمولودها.. أبرز صور ميريام فارس مع أبنائها

بعد كشف ميريام فارس عن صورة مولودها، عقب مرور 14 يوم تقريبًا من ولادته، تصدرت محرك البحث جوجل، حيث اهتم الجمهور بمشاهدة طفلها الرضيع خاصة مع حرصها على عدم ظهور ابنائها بوسائل الإعلام أو السوشيال ميديا.

وظهر وجه طفلها خلال فيديو بثته عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام" وظهرت فيه وهي تحمله بين ذراعيها وتقبله، ونال الفيديو نسبة مشاهدة عالية وصلت لحوالي 2 مليون مشاهدة، مؤكدة أن تلك الفترة

تعتبر الأفضل في حياتها وعلقت قائلة:"أعيش أفضل أيام حياتي".

يذكر أن ميريام فارس منذ أيام نشرت صورة ليد طفلها الرضيع الذي أطلقت عليه أسم "دايف"، وكتبت عليها تاريخ ميلاده ووجهت له رسالة تحمل في طياتها مشاعر الأمومة الحنونة وتبث مشاعل الأمان والطمأنينة نظرًا للظروف العصيبة التي تمر بها بلدها لبنان في الفترة الحالية، وقالت:"صحيح إنك جيت على الحياة

بأصعب سنة عم بتمر عالعالم.. بس رح تكون بأمان لأنه رح خبيك بعيونى".

وكانت الفنانة اللبنانية حريصة على اخفاء تفاصيل حملها حتى نهايته، لتفاجئ الجمهور به، وساعدها في ذلك نحافتها التي لم تظهر معالم الحمل إلا بالشهر الأخير الذي جعل الجمهور يتكهن بحملها، وذلك على عكس المرة الأولى لها فأعلنت خبر حملها مبكرًا وكانت تشارك الجمهور مراحل الحمل بشهوره المختلفة وإطلالاتها خلال تلك الفترة.

كما لاحظ الكثيرون أنها اخفت وجه ابنها الأول "جايدن" ولم تنشر صور لوجهه إطلاقًا إلا قريبًا، بينما ظهرت ملامح ابنها الرضيع في الفيديو الذي نشرته على انستجرام.