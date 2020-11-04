صور.. دنيا سمير غانم مع نجوم الفن في زفاف درة وهاني سعد

نشرت الفنانة دنيا سمير غانم، مجموعة من الصور من حفل زفاف الفنانة درة والمهندس هاني سعد، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات

الشهير "انستجرام".

وعلقت دنيا على الصور قائلة:"مع النجوم الرائعين"، وتضمنت الصور مجموعة من نجوم الفن الذي حضروا حفل الزفاف،

أبرزهم "إلهام شاهين، بشرى، خالد الصاوي، شريف رمزي".

يذكر ان دنيا قد شاركت درامياً من خلال مسلسل "بدل الحدوتة 3"، الذي تم عرضه في رمضان 2019، حيث شارك بطولته معها"محمد سلام، بيومي فؤاد، شيماء سيف".