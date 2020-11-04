فيديو.. بدايات فنية نادرة لـ محمد حماقي

يبدأ اليوم الفنان محمد حماقي يومه الأول في عامه الـ 45، حيث يعتبر من أهم فناني الوطن العرب ومن نجوم الصف الأول لما يملكه من تاريخ فني طويل حقق فيه عدد من النجاحات البارزة والمهمة.

محمد إبراهيم محمد الحماقي من مواليد 4 نوفمبر 1975، وهو اليوم الذي يصادف عيد الحب المصريتخرج من كلية التربية الموسيقية جامعة حلوان، وكانت أول ألبوماته الفنية الكاملة "خلينا نعيش" الذي تك طرجه عام 2003.

حماقي لم يبدأ نجم كبير، بل تخلل مشواره الفنية عدد كبير من الصعوبات ليصل إلى أول محطة صوتية لجمهوره، ومن أكبر هذه البدايات هو الاشتراك في "كورال" في بعض الحفلات الفنية خاصة حفلات الفنان مصطفى قمر،

في فترة التسعينات، حيث شارك معه حماقي في بعض من حفلاته الجماهيرية، ليصقل خبرته الفنية بمشاركات غنائية مهمة تعطيه خطوات بارزة للوصول إلى حلمه.

كان بين مصطفى قمر ومحمد حماقي موقف غنائي مميز، في أول ألبوم للأخير "خلينا نعيش"، حيث استمع حماقي لأغنية لـ قمر "أديني بدوب"، وأبدى إعجابه بها، وعلى الفور قرر قمر إعطاءها له وضمها لألبومه الجديد، فظهرت للناس بصوت حماقي ونجحت نجح جماهيري كبير مازال صداه موجود إلى الآن.

أغنية "أديني بدوب"، من كلمات:ضا زايد، ألحان:مصطفى قمر، توزيع:طارق مدكور.

وكان الظهور الأبرز لحماقي بعد مرحلة

"كورال"، هو اشتراكه في الأوبريت الشهير" القدس هترجع لنا"، الذي جمع كوكبة كبيرة من نجوم الفن أبرزهم"هدى سلطان، أحمد السقا، منى زكي، صابرين، محمد محيي، رياض الهمشري، حكيم، شيماء سعيد، منى عبد الغني، حنان ترك وآثار الحكيم وأنوشكا، مدحت صالح وسامى العدل وكريم عبد العزيز ومحمود ياسين ونادية لطفى وسميحة أيوب، ويسرا وعلاء عبد الخالق، هشام عباس، إيهاب توفيق، شيماء سعيد، محمد محيى، خالد عجاج، طارق فؤاد وحكيم وفاروق الفيشاوى وطلعت زين وغيرهم.."، الاوبريت من كلمات:مدحت العدل، ألحان الراحل رياض الهمشري، توزيع:حميد الشاعري، وحقق نجاح جماهيري ضخم وقت عرضه ويعتبر من أهم الاعمال الوطنية الضخمة التي قُدمت للقضية الفلسطينية.

يذكر ان أحدث الإصدارات الغنائية لـ حماقي، كانت من خلال أغنية "هو ده حبيبي"، التي تم طرحها في أغسطس الماضي، وحققت أكثر من 7 مليون مشاهدة، من كلمات:تركي آل الشيخ، ألحان:عمرو مصطفى، توزيع:ريهاب.