في عيد ميلاده.. الشاعر خالد تاج الدين لـ حماقي: عمره مايغيب

حرص الشاعر خالد تاج الدين، على تهنئة الفنان محمد حماقي، بعيد ميلاده، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

نشر خالد صورة جمعته بحماقي في إحدى المناسبات، وعلق عليها قائلاً:"كل سنة وحماقي عمره مايغيب".

يذكر ان أحدث الإصدارات الكتابية من خالد لحماقي، كانت من خلال

أغنية "كفاية حلول وسط"، التي تم طرحها ضمن ألبومه "كل يوم من ده"، حيث حققت أكثر من 3 مليون مشاهدة عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، من ألحان:عمرو مصطفى، توزيع:رامي سمير.