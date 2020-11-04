حرص الشاعر خالد تاج الدين، على تهنئة الفنان محمد حماقي، بعيد ميلاده، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".
نشر خالد صورة جمعته بحماقي في إحدى المناسبات، وعلق عليها قائلاً:"كل سنة وحماقي عمره مايغيب".
يذكر ان أحدث الإصدارات الكتابية من خالد لحماقي، كانت من خلالأغنية "كفاية حلول وسط"، التي تم طرحها ضمن ألبومه "كل يوم من ده"، حيث حققت أكثر من 3 مليون مشاهدة عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، من ألحان:عمرو مصطفى، توزيع:رامي سمير.
كانت هذه تفاصيل خبر في عيد ميلاده.. الشاعر خالد تاج الدين لـ حماقي: عمره مايغيب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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