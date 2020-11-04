نشوى مصطفى وويجز يثيران قلق الجمهور

أثارت رسالة نشوى مصطفى التي وجهتها لأصدقائها وجمهورها قلق الكثيرون، بعد إعلانها تمكن فيروس كورونا منها، مناشدة كل من قابلته خلال الفترة الماضية أن يجري التحاليل اللازمة للإطمئنان على صحته والتأكد من عدم انتقال العدوى له، الأمر الذي تسبب في زيادة معدلات البحث عنها من قبل محبيها للإطلاع على تفاصيل حالتها الصحية.

وكانت مصطفى نشرت مساء أمس الثلاثاء على صفحتها بموقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك" ما تشعر به من ألم شديدة، مطالبة من الجميع أن يدعو لها بالشفاء، وقالت:"ادعولي عملت أشعة

مقطعية على الرئة والنتيجة لسه طالعة وللأسف، أي حد اتقابلنا خلال الفترة اللي فاتت أرجوكم يعمل تحليل، لو سمحتم الموضوع مش سهل ماتستهونوش خلوا بالكم الكورونا رجعت بشدة، ألم رهيب ربنا ما يكتبه على عدو ولا حبيب، ربنا يحافظ عليكم يا رب ادعولي".

وفي نفس السياق أعلن مغني الراب "ويجز" والذي شارك في فعاليات مهرجان الجونة السينمائي وإحيائه حفل غنائي هناك خلال الأسبوع الماضي، محذرًا المخالطين

له في المهرجان من احتمالية انتقال العدوى لهم مطالبهم بعزل أنفسهم وإجراء التحاليل الطبية الخاصة بكوفيد19".

وقال عبر حسابه باحد مواقع التواصل الإجتماعي:"يا جماعة أنا حللت كورونا وطلع إيجابي..أنا في الجونة بقالي فترة..فأرجوكم أي حد احتك بي في الفترة دي يعزل نفسه ويحلل.. ربنا يعافينا جميعا".

وتسبب منشوره في تسرب حالة من الرعب في نفوس الجمهور خاصة ولم يخرج أحد من مسئولي المهرجان بتصريحات بشأن إصابة احد الحضور بكورونا وزادت التكهنات بوجود إصابات كثيرة ولم يتم الإعلان عنها، بجانب حالة القلق التي تملكت النشطاء حول احتمالية عدوى الكثير ممن حضر المهرجان بالفيروس ولم تظهر عليه أعراض مما سيؤدي لانتشار الفيروس على نطاق أكبر.