تراند اليوم : مرض خبيث يدمر نفسية ندي موسي بسبب متابع لها – إتفرج

تصدرت الفنانة الشابة ندى موسى تريند محرك البحث بعدما ردت بلطف على متابع عبر صفحتها بموقع انستجرام، برغم الهجوم الشرس الذي تلقته منه.

البداية عندنا نشرت ندى صورة لها من مهرجان الجونة السينمائي بدورته الرابعة: لتتلقى تعليقا من أحد المتابعين يقول: ان شاء الله ربنا يبتليكى بمرض خبيث…، إلا أن ندى ردت: شكرا أتمنالك كل خير وسعادة.

كانت ندى موسى قد أثارت جدلًا كبيرًا حول حقيقة ديانتهامؤخرا ، بعدما شاركت جمهورها مقطع فيديو، عبر الصفحة الرسمية الخاصة بها على “فيسبوك”، تحدثت من خلاله عن الحيوانات الأليفة وعدم نقلها عدوى فيروس كورونا.

وظهر في خلفية الفيديو مصحف بجانبه قلادة صليب، الأمر الذي جعل الجمهور يتساءل في التعليقات باحثين عن تفسير لوجود الاثنين معًا في الوقت ذاته.

بينما رفضت ندى موسى الكشف عن حقيقة الأمر، واكتفت بالتعليق على الفيديو بشكل ساخر قائلة: “سبتو كل حاجة وبتتكلمو في الصليب والمصحف.. هندوسية ارتاحتو”.