تراند اليوم : بعد الهجوم عليها .. درة :” منعتوا والدتي تفرح ببنتها”

طالبت الفنانة درة رواد التواصل الاجتماعي بالتوقف عن انتقادها والتدخل في حياتها الشخصية، عقب إصابة والدتها بوعكة صحية بسبب الأخبار المتداولة منذ إعلان زواجها.

وكتبت درة عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك “أرجو من الجميع التوقف عن نشر أي شيء يخص حياتي الخاصة.. أمي عندها انسداد في الشريان وتعبت من امبارح، صحافة وضغط ومنعتوها حتي من الفرحة ببنتها”.

وأضافت “دعوا الخلق للخالق، ليس لأجلي، لأجل أمي على الأقل، واهتموا بموضوع آخر يا معشر الملائكة المزيفة، فرغوا فيه سمومكم وأحقادكم، وشكرا لكل الناس الجميلة والقلوب الصافية اللي فرحتلي”.

يذكر أن الفنانة درة احتفلت أخيرًا بزفافها على أحد رجال الأعمال وسط عدد من الأصدقاء ونجوم الفن.