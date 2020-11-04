تراند اليوم : نشوي مصطفي لجمهورها : إدعولي بموت

أعلنت الفنانة نشوى مصطفى إصابتها بفيروس كورونا المستجد وطالبت كل من خالطها اتخاذ الإجراءات الاحترازية وإجراء التحاليل والفحوصات الطبية اللازمة.

وكتبت عبر حسابها على فيسبوك:” ادعولى عملت أشعة مقطعية على الرئة والنتيجة لسه طالعة وللأسف كورونا أي حد اتقابلنا خلال الفترة اللي فاتت أرجوكم يعمل تحليل لو سمحتم الموضوع مش سهل ماتستهونوش خللو بالكم الكورونا رجعت بشدة — ألم رهيب ربنا ما يكتبه على عدو ولا حبيب ربنا يحافظ عليكم يارب ادعولى”.

وكانت قد نعت نشوى مصطفى ، الفنان القدير محمود ياسين، الذى وافته المنية اليوم الأربعاء بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز 79 عامًا.

ونشرت نشوى مصطفى، صورة للراحل محمود ياسين عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام ، وعلقت قائلة: البقاء والدوام لله – مع السلامة يااستاذ فى الجنة ونعيمها بإذن الله ” .

وغيب الموت قبل قليل الفنان الكبير محمود ياسين بعد رحلة عطاء ممتدة قدم خلالها عشرات الأدوار الخالدة، سواء فى السينما أو التليفزيون والمسرح. وأعلن السيناريست عمرو محمود ياسين عن موعد تشيع جثمان الفنان الراحل محمود ياسين من خلال منشور عبر حسابه بموقع فيسبوك.

وكتب عمرو محمود ياسين: “لاعتبارات وظروف خاصة بالأسرة سيتم إجراء مراسم الدفن والجنازة غدا الخميس ١٥ أكتوبر عقب الصلاة الظهر”.

وأضاف: ” سنعلن عن مكان صلاة الجنازة لاحقا .. ‏جزاكم الله خيرًا ولا أراكم مكروهًا في عزيزٍ لديكم وغفر لأمواتكم جميعًا.

ادعولى عملت اشعة مقطعية على الرئة والنتيجة لسه طالعة وللاسف كورونا — اي حد اتقابلنا خلال الفترة اللي فاتت أرجوكم. يعمل…