شيماء سيف تكشف حقيقة خلافها مع زوجة شيكابالا

رنا صلاح الدين - عبرت الفنانة شيماء سيف عن غضبها واستيائها الشديد بعدما تم تداول تصريح لها قالت فيه:"أنا صدقت أن شيكابالا مات لحد ما قابلت مراته وبقولها ربنا يصبرك لقيتها بتشتمني".

وكذبت شيماء هذا الكلام، وكتبت عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك":"كدب كدب كدب بجد نفسى اعرف بتستفادو ايه من الاشاعات دى انا اصلا عمرى مقابلتها غير فى فرح وكان شيكابالا جنبها وسلمنا واتصورنا بتألفو الحاجات دى وتجيبها منين".

شيماء سيف

على جانب آخر ترددت أنباء مؤخرا عن إصابة شيماء سيف بفيروس "كورونا" المستجد، وهو ما دفعها للرد على هذه الأنباء.

شيماء قالت، في تصريحات لبرنامج "ET بالعربي": "ده مين ده اللي قاعد يفول عليا، لا طبعا ألف حمد وألف شكر ليك يا رب ماعنديش أي كورونا ولا عندي أي حاجة".

الفنانة المصرية أضافت: "بصور كل يوم في مسلسلي، وباكل ومخلصة على كل الأكل اللي في البوفيه، وباخد كل البريك اللي في اللوكيشين".

واختتمت كلامها، بقولها: "يعني حاسة التذوق مية مية، وبشم كل حاجة، ويا رب يبعد الكورونا عني وعن كل حبايبي ويحفظ الناس من كل سوء".

يذكر أن الفنانة المصرية شيماء سيف تنشغل حاليا بتصوير مسلسلها "في بيتنا روبوت"، ويشاركها البطولة دلال عبدالعزيز، وعمرو وهبة، وهشام جمال، وليلى أحمد زاهر، بالغضافة إلى عدد من ضيوف الشرف.